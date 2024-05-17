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Альбувен раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Запорожье (790751) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
2637,30 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (7)
2535,77
Экономия: -67,77 грн
2468,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
2898,38
Экономия: -446,38 грн
2452,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
2637,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
2489,99
Экономия: -4,92 грн
2485,07 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
2570,54
Экономия: -102,54 грн
2468,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
2637,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
2637,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
2737,27
Экономия: -287,46 грн
2449,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
2637,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
2729,40
Экономия: -214,20 грн
2515,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
2570,54
Экономия: -102,54 грн
2468,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
2637,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
2563,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
3007,05
Экономия: -443,04 грн
2564,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
2637,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
2637,30 грн