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Альбувен раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Харьков (790751) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
2637,30 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
2637,30 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
2734,23 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
2494,99
Экономия: -32,07 грн
2462,92 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
2477,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
2637,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
2721,67
Экономия: -132,08 грн
2589,59 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (5)
2783,96 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
2744,16 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
2462,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
2666,66 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (8)
2695,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
2715,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
2637,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
2637,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
2865,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (15)
2826,96 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (3)
2787,21 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (8)
2644,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
2681,94
Экономия: -167,94 грн
2514,00 грн