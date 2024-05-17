Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫКРОВЬ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫКровезаменители и белковые фракции плазмы кровиАльбуминАльбувенЦены в аптеках

Альбувен раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл, №1 - Запорожье (790750) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1641,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (12)
1657,00
Экономия: -63,00 грн
1594,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1900,03
Экономия: -259,06 грн
1640,97 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
1745,37
Экономия: -104,40 грн
1640,97 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1595,99
Экономия: -51,27 грн
1544,72 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1657,00
Экономия: -63,00 грн
1594,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1641,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1641,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1641,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1641,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1793,13
Экономия: -198,10 грн
1595,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1641,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (8)
1843,00
Экономия: -249,00 грн
1594,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1894,91
Экономия: -223,60 грн
1671,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1641,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
1663,53 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1641,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1641,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1641,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1641,00 грн