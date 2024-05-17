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Альбувен раствор для инфузий 10 % флакон 50 мл, №1 - Львов (790749) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
857,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
874,95
Экономия: -85,06 грн
789,89 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
802,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
935,99
Экономия: -161,09 грн
774,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
824,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
824,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
824,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (1)
809,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
857,99
Экономия: -83,09 грн
774,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
824,50 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
824,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Козова, ул. Зеленая, 13-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
824,50 грн