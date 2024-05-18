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Аурилла капсулы, №70 - Запорожье (801613) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
570,10 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
616,00
Экономия: -83,30 грн
532,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
669,42
Экономия: -115,23 грн
554,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: капсулы (40)
614,58
Экономия: -62,63 грн
551,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
546,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
627,99
Экономия: -89,66 грн
538,33 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
616,00
Экономия: -83,30 грн
532,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
570,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
598,99
Экономия: -60,66 грн
538,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: капсулы (6)
579,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
628,90
Экономия: -73,30 грн
555,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
539,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
628,00
Экономия: -74,80 грн
553,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
570,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
640,80
Экономия: -61,00 грн
579,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 38 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
662,89
Экономия: -62,14 грн
600,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
604,09
Экономия: -60,04 грн
544,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
592,97 грн