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Аурилла капсулы, №70 - Днепр (Днепропетровск) (801613) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), капсулы (5)
646,14
Экономия: -91,37 грн
554,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: капсулы (20)
604,88
Экономия: -72,68 грн
532,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: капсулы (4)
634,70
Экономия: -54,90 грн
579,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
649,88
Экономия: -93,65 грн
556,23 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
608,99
Экономия: -70,61 грн
538,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
610,34
Экономия: -59,38 грн
550,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
605,16
Экономия: -110,17 грн
494,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
582,99
Экономия: -44,61 грн
538,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
570,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: капсулы (5)
508,73 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
634,70
Экономия: -54,90 грн
579,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), капсулы (6)
633,54
Экономия: -87,88 грн
545,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
604,48
Экономия: -71,81 грн
532,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
620,87
Экономия: -67,56 грн
553,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
628,23
Экономия: -74,34 грн
553,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
527,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
621,55
Экономия: -67,28 грн
554,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
654,13
Экономия: -102,19 грн
551,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
664,80
Экономия: -107,22 грн
557,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
680,12
Экономия: -94,08 грн
586,04 грн