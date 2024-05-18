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Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Запорожье (21012) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
8,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
8,73 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
9,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (3)
9,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (6)
9,30
Экономия: -0,64 грн
8,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
8,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (3)
8,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
8,90 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
8,71 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (4)
8,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (3)
9,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
9,14
Экономия: -0,60 грн
8,54 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (6)
9,20
Экономия: -0,78 грн
8,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
9,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29
Всего: упаковка (3)
8,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
Всего: упаковка (1)
9,17 грн