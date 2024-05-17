Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Одесса (21012) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
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Одесса, ул. Филатова Академика, 86
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (4)
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Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
В других городах:
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Одесса, ул. Героев Крут, 54
Аптека enter
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Всего: упаковка (1)
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Фонтанка, ул. Греческая, 2
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
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Николаев, просп. Центральный, 23/5
Бажаемо здоровья
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Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Мед-сервис
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Николаев, ул. Соборная, 7
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Мед-сервис
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Николаев, просп. Мира, 1/1
Фармакопейка
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Аптека шар@
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В