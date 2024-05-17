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Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Одесса (21012) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (5)
9,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (5)
8,95 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
9,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (4)
9,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (3)
7,98 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (5)
10,90 грн
В других городах:
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
9,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: упаковка (2)
8,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
8,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: упаковка (9)
8,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (3)
8,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (6)
9,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (5)
9,39
Экономия: -0,61 грн
8,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (3)
9,65
Экономия: -1,04 грн
8,61 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (2)
10,15
Экономия: -1,14 грн
9,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (3)
9,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (3)
9,24 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (3)
8,90 грн