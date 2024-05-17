Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВСелективные блокаторы бета-адренорецепторовАтенололАтенололЦены в аптеках

Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Львов (21012) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (3)
9,41 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (3)
9,14 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
9,89 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (3)
8,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
Всего: упаковка (3)
10,04
Экономия: -1,29 грн
8,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Львовская, 63
Всего: упаковка (10)
8,24 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (3)
9,23 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (8)
10,13
Экономия: -1,38 грн
8,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (2)
9,57
Экономия: -0,82 грн
8,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (3)
9,84 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (2)
9,60
Экономия: -0,85 грн
8,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (3)
9,84 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (2)
9,21
Экономия: -0,46 грн
8,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
Всего: упаковка (1)
9,45
Экономия: -0,70 грн
8,75 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
9,45
Экономия: -0,70 грн
8,75 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
10,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (1)
9,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (1)
8,73 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 16
Всего: упаковка (3)
9,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 41
Всего: упаковка (7)
8,03 грн