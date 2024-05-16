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Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Харьков (21012) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
9,19 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (3)
8,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
9,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
9,48
Экономия: -0,57 грн
8,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (3)
9,52
Экономия: -1,06 грн
8,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (3)
8,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
10,14
Экономия: -0,99 грн
9,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (3)
9,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (3)
9,15 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (10)
9,92
Экономия: -0,91 грн
9,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (3)
9,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (5)
9,26
Экономия: -0,81 грн
8,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
8,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
8,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (3)
8,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
8,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (3)
9,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (6)
9,03 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (2)
8,65 грн