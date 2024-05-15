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Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (21012) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (3)
9,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
9,35
Экономия: -0,81 грн
8,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (4)
8,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (6)
9,35
Экономия: -0,93 грн
8,42 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
9,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (3)
9,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (3)
8,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (4)
8,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (3)
8,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (3)
8,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (3)
8,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (3)
8,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
8,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (6)
9,62
Экономия: -0,96 грн
8,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (1)
7,80 грн