Атенолол таблетки 0,05 г блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (21012) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
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Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
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Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Не болей! семья аптек
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Днепр, просп. Слобожанский, 6
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Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
В других городах:
Не болей
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Днепр, ул. Калиновая, 1
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Каменское, ул. Дунайская, 41-В
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Каменское, просп. Свободы, 59
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Каменское, просп. Свободы, 55
Аптека твоей родини
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Каменское, просп. Свободы, 62
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
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Каменское, бульв. Строителей, 4-А
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Каменское, просп. Победы, 59-А
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Каменское, бульв. Героев, 5-А
Мед-сервис
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Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Ладожская, 14
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Мед-сервис
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Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А