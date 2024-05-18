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Банеоцин порошок накожный контейнер 10 г, №1 - Запорожье (83292) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
294,00
Экономия: -54,00 грн
240,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
281,00
Экономия: -41,00 грн
240,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
252,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
302,66
Экономия: -63,80 грн
238,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
279,15
Экономия: -40,44 грн
238,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
252,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
278,99
Экономия: -36,50 грн
242,49 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
281,00
Экономия: -41,00 грн
240,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
268,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
281,00
Экономия: -41,00 грн
240,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -70,30 грн
241,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -28,50 грн
242,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
269,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
284,38
Экономия: -47,55 грн
236,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
268,09 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
256,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
278,85
Экономия: -47,31 грн
231,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
277,39
Экономия: -42,44 грн
234,95 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
295,30
Экономия: -45,80 грн
249,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 38 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
256,80 грн