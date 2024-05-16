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Армадин таблетки, покрытые оболочкой 125 мг банка, №30 - Киев (142283) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:15
Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
201,99
Экономия: -28,13 грн
173,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Верховина, ул. Франко Ивана, 6-А/1
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
231,99
Экономия: -58,13 грн
173,86 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
219,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом