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Антасаар таблетки, покрытые оболочкой, №60 - Харьков (792786) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
394,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
379,98
Экономия: -13,88 грн
366,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
394,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
394,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
410,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
412,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
394,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
411,96 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
396,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
394,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
394,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
436,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
386,92
Экономия: -24,23 грн
362,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
394,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
394,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
419,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
Всего: упаковка (1)
412,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
412,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
394,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
415,16 грн