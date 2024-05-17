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Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл, №1 - Запорожье (347236) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
105,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
105,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
112,02
Экономия: -22,49 грн
89,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
100,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
124,50
Экономия: -25,27 грн
99,23 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
105,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
105,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
114,50
Экономия: -15,27 грн
99,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
105,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
100,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
105,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
105,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
105,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
105,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
105,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
105,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
124,59
Экономия: -21,03 грн
103,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
105,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
105,30 грн