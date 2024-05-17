Алкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №25 - Львов (177910) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Всего: упаковка (2)
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
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Луцк, просп. Соборности, 11-В
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Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
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Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Аптека 9-1-1
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Лагерная, 42
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65