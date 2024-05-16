Алкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №25 - Харьков (177910) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
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Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
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Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Фармация
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека доброго дня
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Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Соломенская, 33
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
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