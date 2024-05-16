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Алкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №25 - Харьков (177910) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
3097,83 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
3127,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
3094,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
3125,35
Экономия: -316,77 грн
2808,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
3108,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
3101,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (6)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (28)
3173,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
3099,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
3110,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
2995,93
Экономия: -108,94 грн
2886,99 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
2995,90
Экономия: -81,70 грн
2914,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
2723,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
3096,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
3107,15 грн