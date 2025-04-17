Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
531,72
Экономия при брони: -34,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
549,80
Экономия при брони: -26,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
525,50
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
525,50
Экономия при брони: -23,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
124,49
Экономия при брони: -5,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн