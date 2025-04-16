Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
543,16
Экономия при брони: -20,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
400,28
Экономия при брони: -27,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
262,75
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
139,20
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
268,12
Экономия при брони: -15,39 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
549,48
Экономия при брони: -32,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
525,50
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
548,89
Экономия при брони: -27,91 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
570,57
Экономия при брони: -37,25 грн