Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
544,95
Экономия при брони: -31,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
585,37
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
527,05
Экономия при брони: -33,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
415,88
Экономия при брони: -23,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
544,60
Экономия при брони: -23,62 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
546,26
Экономия при брони: -23,39 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
262,20
Экономия при брони: -15,05 грн
D.s.
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
2.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
538,20
Экономия при брони: -43,90 грн