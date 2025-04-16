Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
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Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
552,23
Экономия при брони: -29,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
515,05
Экономия при брони: -29,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
553,77
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
269,29
Экономия при брони: -14,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
565,00
Экономия при брони: -31,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
521,35
Экономия при брони: -23,85 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.5 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
548,42
Экономия при брони: -27,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
557,12
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
493,70 грн