Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
543,37
Экономия при брони: -35,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
558,72
Экономия при брони: -36,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
560,08
Экономия при брони: -37,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
572,45
Экономия при брони: -39,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
502,85
Экономия при брони: -19,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Будесонид-Тева суспензия для распыления 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Украина
514,70 грн