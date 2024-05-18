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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Запорожье (786301) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: контейнер стеклянный (5)
667,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
759,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
759,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
812,99
Экономия: -95,74 грн
717,25 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (5)
726,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
759,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
789,99
Экономия: -72,74 грн
717,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (15)
662,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (5)
716,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
759,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: контейнер стеклянный (15)
719,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: контейнер стеклянный (18)
720,40 грн