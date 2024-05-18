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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №10 - Запорожье (786300) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
820,00
Экономия: -184,00 грн
636,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
860,00
Экономия: -182,00 грн
678,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
425,99
Экономия: -64,04 грн
361,95 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: раствор питьевой (6)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: раствор питьевой (4)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
860,00
Экономия: -160,00 грн
700,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -128,00 грн
672,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
760,00
Экономия: -104,00 грн
656,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -144,00 грн
656,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
800,00
Экономия: -128,00 грн
672,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
760,00
Экономия: -82,00 грн
678,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
393,99
Экономия: -32,04 грн
361,95 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
820,00
Экономия: -184,00 грн
636,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
800,00
Экономия: -164,00 грн
636,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (3)
820,00
Экономия: -148,00 грн
672,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (3)
800,00
Экономия: -128,00 грн
672,00 грн