Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряБетаргин®Цены в аптеках

Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Запорожье (423394) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: раствор для перорального применения (1)
430,00
Экономия: -57,00 грн
373,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
430,00
Экономия: -65,00 грн
365,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
430,00
Экономия: -91,00 грн
339,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
430,00
Экономия: -69,00 грн
361,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
440,00
Экономия: -85,00 грн
355,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
430,00
Экономия: -79,00 грн
351,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 39 мин
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (2)
370,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 39 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (2)
365,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
371,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
407,24 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 39 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (3)
370,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
365,64 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: раствор для перорального применения (8)
371,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
365,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: раствор для перорального применения (7)
366,21 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
363,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: раствор для перорального применения (9)
366,91 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
365,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Всего: упаковка (2)
371,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: раствор для перорального применения (4)
382,71 грн