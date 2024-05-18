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Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер, №30 - Запорожье (669894) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: капсулы твердые (10)
411,00
Экономия: -102,30 грн
308,70 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: капсулы твердые (20)
384,00
Экономия: -75,30 грн
308,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
329,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
352,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
374,14
Экономия: -71,37 грн
302,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
345,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
358,99
Экономия: -25,70 грн
333,29 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
384,00
Экономия: -75,30 грн
308,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
339,21 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
352,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
349,99
Экономия: -16,70 грн
333,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
328,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
352,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
322,53 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
352,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
381,94
Экономия: -92,04 грн
289,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
373,69
Экономия: -73,32 грн
300,37 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (1)
372,40
Экономия: -36,30 грн
336,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
352,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (1)
413,51
Экономия: -106,58 грн
306,93 грн