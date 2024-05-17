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Косметические средстваСредства для ванны и душаEUCERIN 5% УРЕЯ РИПЕЙР ПЛЮС УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С НЕЖНЫМ ПАРФЮМОМЦены в аптеках

EUCERIN 5% УРЕЯ РИПЕЙР ПЛЮС УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С НЕЖНЫМ ПАРФЮМОМ 250 мл - Запорожье (913479) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
581,86
Экономия: -92,66 грн
489,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
585,88
Экономия: -65,28 грн
520,60 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
568,86
Экономия: -36,14 грн
532,72 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
568,97
Экономия: -70,96 грн
498,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
575,97
Экономия: -62,53 грн
513,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
582,52
Экономия: -59,16 грн
523,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
568,36
Экономия: -74,75 грн
493,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
579,16
Экономия: -98,22 грн
480,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
587,37
Экономия: -98,17 грн
489,20 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
573,21
Экономия: -66,38 грн
506,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
477,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
576,90
Экономия: -78,89 грн
498,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
571,06
Экономия: -90,12 грн
480,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
439,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (1)
496,83
Экономия: -29,83 грн
467,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
484,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
583,24
Экономия: -67,05 грн
516,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
530,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
476,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 92
Всего: упаковка (1)
396,61 грн