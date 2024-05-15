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Косметические средстваСредства для ванны и душаEUCERIN 5% УРЕЯ РИПЕЙР ПЛЮС УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С НЕЖНЫМ ПАРФЮМОМЦены в аптеках

EUCERIN 5% УРЕЯ РИПЕЙР ПЛЮС УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С НЕЖНЫМ ПАРФЮМОМ 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (913479) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
578,06
Экономия: -84,45 грн
493,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
576,68
Экономия: -78,67 грн
498,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
477,31 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
576,68
Экономия: -69,85 грн
506,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
587,48
Экономия: -64,12 грн
523,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
578,11
Экономия: -88,91 грн
489,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
584,01
Экономия: -70,57 грн
513,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
584,28
Экономия: -103,34 грн
480,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
588,31
Экономия: -90,30 грн
498,01 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
439,40 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
567,65
Экономия: -34,93 грн
532,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (1)
504,83
Экономия: -37,83 грн
467,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
570,95
Экономия: -81,75 грн
489,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
584,67
Экономия: -64,07 грн
520,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
530,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
476,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
567,54
Экономия: -69,53 грн
498,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
581,75
Экономия: -81,53 грн
500,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
569,24
Экономия: -41,48 грн
527,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
552,63 грн