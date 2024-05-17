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Косметические средстваСредства для ванны и душа5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи телаЦены в аптеках

5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи тела 200 мл - Одесса (787738) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (2)
232,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
280,80 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
459,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (2)
333,26 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (2)
232,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
321,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
321,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Болград, просп. Соборный, 144-А
Всего: упаковка (1)
264,89 грн