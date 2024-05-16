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Косметические средстваСредства для ванны и душа5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи телаЦены в аптеках

5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи тела 200 мл - Львов (787738) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
296,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
190,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
385,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
475,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
328,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
444,88 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (2)
300,40
Экономия: -9,01 грн
291,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
264,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (3)
385,60 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 38
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 23
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
275,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
Всего: упаковка (2)
475,00 грн