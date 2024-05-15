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Косметические средстваСредства для ванны и душа5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи телаЦены в аптеках

5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи тела 200 мл - Харьков (787738) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
445,39 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
319,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
320,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
321,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
319,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
447,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
449,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
320,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
318,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
320,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
417,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
317,20 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
447,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
445,10 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 47 мин
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 47 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
274,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
317,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
392,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
280,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
475,00 грн