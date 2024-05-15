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Косметические средстваСредства для ванны и душа5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи телаЦены в аптеках

5% Урея рипейр плюс увлажняющая пенка для душа для сухой кожи тела 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (787738) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
444,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
415,20 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
385,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
280,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
319,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
280,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
475,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
392,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 98
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
317,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
318,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
320,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
447,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
320,05 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
319,61 грн