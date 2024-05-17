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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ ТЕЛАЦены в аптеках

АКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ ТЕЛА 250 мл - Запорожье (711210) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
569,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
550,00
Экономия: -85,00 грн
465,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
443,08 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
404,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
398,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
469,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
443,12 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
443,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
483,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
383,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
438,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
530,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
437,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
460,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
469,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
386,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
469,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
460,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
460,80 грн