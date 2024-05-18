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Бетасалик® мазь туба 15 г, №1 - Запорожье (20797) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
216,00
Экономия: -45,00 грн
171,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -34,00 грн
171,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
180,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
221,74
Экономия: -47,74 грн
174,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
203,10
Экономия: -32,96 грн
170,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
177,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
206,99
Экономия: -27,99 грн
179,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
205,00
Экономия: -34,00 грн
171,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
189,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -34,00 грн
171,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
208,60
Экономия: -29,70 грн
178,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
199,99
Экономия: -20,99 грн
179,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
197,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
208,03
Экономия: -28,41 грн
179,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
190,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
184,28 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -34,00 грн
171,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
208,78
Экономия: -36,50 грн
172,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
205,70
Экономия: -30,89 грн
174,81 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
228,00
Экономия: -57,00 грн
171,00 грн