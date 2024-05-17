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Амоксил® таблетки 250 мг, №20 - Запорожье (20789) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
95,53
Экономия: -4,63 грн
90,90 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
105,78
Экономия: -8,90 грн
96,88 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
115,03
Экономия: -21,31 грн
93,72 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки (1)
79,16 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -16,27 грн
93,72 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
108,56
Экономия: -11,32 грн
97,24 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
103,04 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
97,54 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
105,76
Экономия: -8,88 грн
96,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
115,53
Экономия: -16,33 грн
99,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
101,79
Экономия: -5,19 грн
96,60 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
103,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
116,38
Экономия: -17,18 грн
99,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
79,81
Экономия: -4,75 грн
75,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
111,94
Экономия: -12,67 грн
99,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: таблетки (1)
103,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
61,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
107,77
Экономия: -8,58 грн
99,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
110,28
Экономия: -10,66 грн
99,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: таблетки (10)
117,19
Экономия: -18,00 грн
99,19 грн