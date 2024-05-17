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VITONIKA ВИТАМИН C+ЭХИНАЦЕЯ капсулы, №30 - Запорожье (791537) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
91,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
90,27
Экономия: -5,37 грн
84,90 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
98,85 грн
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Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
98,04 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
91,35
Экономия: -4,45 грн
86,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
86,97
Экономия: -4,07 грн
82,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (1)
97,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: упаковка (1)
97,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (1)
91,70
Экономия: -2,70 грн
89,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
97,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
94,14
Экономия: -4,24 грн
89,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
91,58
Экономия: -3,58 грн
88,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
98,27 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
97,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
91,75
Экономия: -8,36 грн
83,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
93,73
Экономия: -3,83 грн
89,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
87,23
Экономия: -4,23 грн
83,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
98,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
89,54
Экономия: -2,64 грн
86,90 грн