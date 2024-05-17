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VITONIKA ВИТАМИН C+ЭХИНАЦЕЯ капсулы, №30 - Одесса (791537) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148/1
Всего: упаковка (1)
111,22 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
111,22 грн
В других городах:
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (1)
96,32
Экономия: -12,63 грн
83,69 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (1)
89,53
Экономия: -5,84 грн
83,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
Всего: упаковка (1)
87,57
Экономия: -6,24 грн
81,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (4)
80,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
Всего: упаковка (1)
86,98
Экономия: -10,94 грн
76,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Захаровка, ул. Одесская, -
Всего: упаковка (1)
98,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
78,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
97,81
Экономия: -14,48 грн
83,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 15:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
99,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
96,54
Экономия: -10,72 грн
85,82 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
93,33
Экономия: -7,49 грн
85,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
91,51 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (1)
92,01
Экономия: -4,01 грн
88,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (1)
88,59
Экономия: -16,59 грн
72,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Богатое, ул. Мира, 28-А
Всего: упаковка (1)
98,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, ул. Торговая, 47-А
Всего: упаковка (1)
99,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Авраамовская, 62/64
Всего: упаковка (1)
94,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
94,13 грн