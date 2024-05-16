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VITONIKA ВИТАМИН C+ЭХИНАЦЕЯ капсулы, №30 - Львов (791537) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
89,29
Экономия: -8,36 грн
80,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
88,01
Экономия: -4,32 грн
83,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
96,24
Экономия: -12,19 грн
84,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
84,40
Экономия: -4,06 грн
80,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
87,73
Экономия: -5,97 грн
81,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
87,70
Экономия: -6,90 грн
80,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
99,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
94,35
Экономия: -10,36 грн
83,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
78,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
88,61
Экономия: -7,68 грн
80,93 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
97,77 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
78,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
98,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
98,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (2)
86,74
Экономия: -5,94 грн
80,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
98,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
98,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (2)
98,21 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (1)
39,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
Всего: упаковка (1)
98,84 грн