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VITONIKA ВИТАМИН C+ЭХИНАЦЕЯ капсулы, №30 - Харьков (791537) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
98,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
98,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
99,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
98,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
98,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
94,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
91,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
98,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
98,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
98,44
Экономия: -14,31 грн
84,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
99,23 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 13
Всего: упаковка (1)
98,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
99,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: упаковка (1)
99,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
98,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
93,04
Экономия: -13,16 грн
79,88 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкасская Лозовая, ул. Кооперативная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
99,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Циркуны, ул. Соборная, 24/5
Всего: упаковка (1)
98,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Ольшаны, ул. Ковалевского Семена, 1-А
Всего: упаковка (1)
98,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
98,78 грн