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VITONIKA ВИТАМИН C+ЭХИНАЦЕЯ капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (791537) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
94,11
Экономия: -4,21 грн
89,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
97,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
86,49
Экономия: -3,59 грн
82,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
91,03
Экономия: -3,03 грн
88,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: упаковка (1)
97,68 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
98,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
95,89
Экономия: -5,99 грн
89,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
87,91
Экономия: -4,91 грн
83,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
97,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
98,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
91,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
88,76
Экономия: -3,86 грн
84,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
98,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
92,92
Экономия: -9,67 грн
83,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
98,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
90,87
Экономия: -9,44 грн
81,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
96,53
Экономия: -14,92 грн
81,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
98,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 2
Всего: упаковка (1)
94,27 грн