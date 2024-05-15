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АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (785536) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
1314,79
Экономия: -155,34 грн
1159,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
1294,92
Экономия: -135,47 грн
1159,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1177,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1262,21
Экономия: -123,64 грн
1138,57 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
1321,72
Экономия: -171,00 грн
1150,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1177,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1177,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1315,61
Экономия: -177,04 грн
1138,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
1310,57
Экономия: -171,46 грн
1139,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1293,21
Экономия: -97,03 грн
1196,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
1273,20
Экономия: -122,48 грн
1150,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1291,56
Экономия: -140,84 грн
1150,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1090,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1270,71
Экономия: -103,81 грн
1166,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
1337,78
Экономия: -199,21 грн
1138,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
1345,84
Экономия: -207,27 грн
1138,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1321,60
Экономия: -166,01 грн
1155,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1177,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1318,76
Экономия: -168,88 грн
1149,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1177,90 грн