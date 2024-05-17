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Абертин порошок саше, №10 - Запорожье (770332) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
279,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: порошок (6)
310,00
Экономия: -54,00 грн
256,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
344,17
Экономия: -59,24 грн
284,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
318,93
Экономия: -32,50 грн
286,43 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
330,00
Экономия: -60,00 грн
270,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
279,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
279,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
313,77
Экономия: -36,57 грн
277,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: порошок (8)
330,00
Экономия: -60,00 грн
270,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: порошок (9)
323,76
Экономия: -38,56 грн
285,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
319,46
Экономия: -27,04 грн
292,42 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
279,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
344,60
Экономия: -32,18 грн
312,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
310,31
Экономия: -30,89 грн
279,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
347,58
Экономия: -62,59 грн
284,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
336,00
Экономия: -36,91 грн
299,09 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
279,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), саше (3)
337,92
Экономия: -51,20 грн
286,72 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
279,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
279,60 грн