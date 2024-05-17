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Абертин жидкость саше 10 мл, №10 - Запорожье (769870) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
299,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
282,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
348,37
Экономия: -81,09 грн
267,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), саше (2)
313,11
Экономия: -47,61 грн
265,50 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: жидкость (6)
281,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
299,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
240,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
299,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
299,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (3)
324,23
Экономия: -89,39 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
249,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
275,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
299,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
328,46
Экономия: -79,07 грн
249,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
316,35
Экономия: -50,28 грн
266,07 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
299,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
343,02
Экономия: -73,70 грн
269,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), саше (6)
311,90
Экономия: -43,80 грн
268,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
284,00 грн