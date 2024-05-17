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Бажана порошок саше, №10 - Львов (769876) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: порошок (8)
211,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -77,64 грн
201,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -84,64 грн
201,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -11,64 грн
201,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -52,64 грн
201,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1), саше (4)
224,16
Экономия: -21,45 грн
202,71 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
202,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
212,00
Экономия: -0,53 грн
211,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: порошок (7)
251,99
Экономия: -50,64 грн
201,35 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
202,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
201,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: упаковка (1)
171,06 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
211,60 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: порошок (5)
202,53
Экономия: -0,70 грн
201,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
208,11 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
212,22
Экономия: -3,60 грн
208,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: порошок (5)
210,63 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всего: порошок (5)
210,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
203,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Мостиска, ул. Полуботка Гетьмана, 3
Всего: упаковка (1)
210,20 грн