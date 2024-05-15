Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБажанаЦены в аптеках

Бажана порошок саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (769876) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
217,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
230,60
Экономия: -27,71 грн
202,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
217,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
224,21
Экономия: -21,82 грн
202,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
217,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
217,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
236,01
Экономия: -33,51 грн
202,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
217,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
217,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
227,87
Экономия: -24,67 грн
203,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (4)
192,57 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
217,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
217,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
217,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
220,77
Экономия: -9,87 грн
210,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
217,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
217,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
217,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
217,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
218,39
Экономия: -16,70 грн
201,69 грн