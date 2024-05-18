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Бажана капсулы, №30 - Запорожье (769875) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
451,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
462,21 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
513,89
Экономия: -73,12 грн
440,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
466,49
Экономия: -72,94 грн
393,55 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
415,94 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
402,35 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
483,99
Экономия: -59,48 грн
424,51 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
422,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
486,34
Экономия: -52,73 грн
433,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
461,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
417,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
482,51
Экономия: -70,50 грн
412,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
473,74
Экономия: -80,26 грн
393,48 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 40 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
511,37
Экономия: -83,49 грн
427,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
461,20
Экономия: -45,25 грн
415,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
442,71 грн