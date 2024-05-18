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АЦЕРОЛА+ C таблетки жевательные мг, №90 - Запорожье (556608) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Б
Всего: упаковка (1)
705,50
Экономия: -156,00 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: упаковка (3)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братиславская, 48-А
Всего: упаковка (1)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Экспресс фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 22
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (1)
720,40
Экономия: -170,90 грн
549,50 грн