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БИМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсулы, №60 - Харьков (546813) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
518,81
Экономия: -76,30 грн
442,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
475,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
444,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
469,73 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
470,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
444,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
468,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
482,16
Экономия: -39,43 грн
442,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
466,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
500,56
Экономия: -57,47 грн
443,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
468,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
466,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 04 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
472,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 04 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
464,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
514,08
Экономия: -69,75 грн
444,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
457,78
Экономия: -20,88 грн
436,90 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (2)
413,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (3)
524,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
466,08
Экономия: -29,18 грн
436,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
411,42 грн