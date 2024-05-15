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БИМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсулы, №60 - Днепр (Днепропетровск) (546813) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
497,00
Экономия: -54,19 грн
442,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
488,17
Экономия: -45,36 грн
442,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
474,13
Экономия: -31,30 грн
442,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
475,40
Экономия: -32,57 грн
442,83 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
481,72
Экономия: -44,95 грн
436,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
522,98
Экономия: -85,25 грн
437,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
463,99
Экономия: -49,04 грн
414,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
444,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
404,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
444,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
479,38
Экономия: -41,36 грн
438,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
484,05
Экономия: -46,03 грн
438,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
444,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
444,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
444,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
496,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
474,61
Экономия: -37,04 грн
437,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
497,13
Экономия: -59,56 грн
437,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
473,04
Экономия: -35,30 грн
437,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
444,40 грн