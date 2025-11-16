Киев
О товаре
Цены
Йодим (Yodim)
Йодим (Yodim)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 15 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
705,75
Экономия при брони:
-25,17 грн
680,58
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,94
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
653,30
Экономия при брони:
-82,40 грн
570,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
658,30
Экономия при брони:
-87,40 грн
570,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
656,30
Экономия при брони:
-85,40 грн
570,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,94
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 108-А
6.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
647,50
Экономия при брони:
-76,60 грн
570,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
650,50
Экономия при брони:
-79,60 грн
570,90
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
19.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
556,88
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,94
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Героев Майдана, 239
62.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
648,80
Экономия при брони:
-77,90 грн
570,90
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
529,00
Экономия при брони:
-15,87 грн
513,13
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 55
80.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,94
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню